Lo spirito che quotidianamente ispira l’azione di “Città degli Ulivi” muove da valori imprescindibili, quali l’unità, il rispetto tra gli attori coinvolti e la condivisione dei progetti di crescita per il territorio. Un indirizzo complessivo che, in questa particolare e delicata fase storica, sta consentendo all’Associazione di vivere una nuova e straordinaria stagione di dialogo proficuo tra Sindaci e Istituzioni e, al contempo, di battaglie comuni per i diritti dei cittadini. Un lavoro sinergico, che non fa distinzioni di colore politico o grandezza dei Comuni.

Un cammino suggestivo e costruttivo che, purtroppo, rischia di rallentare ogni qualvolta lo spirito di unità e condivisione cede il passo a campanilismi, a campagne ideologiche o, ancor peggio, a personalismi che nulla di positivo portano alle comunità.

Tale precisazione si ritiene doverosa alla luce di messaggi istituzionali che in queste ore stanno circolando per mezzo stampa e che mettono in cattiva luce il sistema scolastico del territorio pianigiano a tutto vantaggio di una singola realtà comunale. In particolare, il riferimento è alle dichiarazioni rilasciate nei giorni scorsi dal gruppo politico “Rialzati Polistena” che sostiene il Sindaco Michele Tripodi.

“Città degli Ulivi” ritiene assolutamente legittima da parte di un’area politica o di un Sindaco la valorizzazione del lavoro svolto all’interno delle Scuole dalle Direzioni, dai Docenti, dai Collaboratori con il supporto dell’Amministrazione. Ritiene meno corretto, però, sminuire il lavoro svolto da altri Istituti Scolastici e da altri Comuni al fine di raggiungere questo obiettivo. Dichiarando, magari, anche cose non vere e rischiando di cadere nel circuito della propaganda.

Il sistema scolastico della Piana si pone come modello per l’intera Regione, sia in termini di offerta didattica ed extra curriculare, sia in termini di azioni di supporto al diritto all’istruzione. E come tale merita rispetto e piena considerazione nel suo complesso.

Lo sforzo economico, gestionale e relazionale che si sta mettendo in campo in questa direzione da parte dei Comuni è enorme e, per il prossimo futuro, chiede un nuovo impegno sinergico dei Sindaci per l’ottenimento di ulteriori strumenti di sostegno da affiancare a quelli già presenti. Condurre campagne personalistiche e campanilistiche a danno dagli altri attori del territorio è un gioco che non aiuta nessuno e che, piuttosto, riporta queste aree del Sud a periodi antichi, lontani nel tempo e per fortuna superati.