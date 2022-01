Il Comitato Direttivo dell’Associazione, riunitosi a Cittanova con la presenza di Aldo Alessio, Presidente f.f. della Conferenza dei Sindaci dell’ASP, ha espresso alcune riflessioni in merito all’emergenza sanitaria in atto.

“La recrudescenza dell’epidemia da Covid in Calabria ha creato, come era facile prevedere, una situazione di grave allerta.

La rapida diffusione del numero di infezioni, causando una forte impennata della curva epidemiologica, sta determinando una pressione non più gestibile sui servizi ospedalieri e territoriali.

Eravamo stati facili profeti nel denunciare il serio rischio che l’intero sistema sanitario possa saltare a totale discapito delle nostre comunità, alle quali verrebbe negato il diritto costituzionale alla tutela della salute.

La strategia di contenimento necessita di comportamenti improntati al rispetto delle regole individuali e collettive, oltre ad una maggiore copertura vaccinale che deve riguardare tutte le fasce d’età.

Ma serve avviare, da subito, ulteriori iniziative per rafforzare l’attività di contrasto alla pandemia, tentando di recuperare anche i ritardi finora verificati nell’intero ciclo di lotta al Covid.

In questo senso i Sindaci lamentano, ancora una volta, la situazione di disagio in cui sono costretti ad operare quotidianamente, senza efficaci strumenti e quasi sempre senza ricevere risposte adeguate da parte di chi sarebbe preposto ad alcune incombenze fondamentali.

Da questo punto di vista sarebbe importante aumentare l’intensità e la qualità dei controlli e ridurre i tempi di processo dei tamponi, ricercando la possibilità di effettuare queste operazioni negli ospedali di Locri o di Polistena.

In alternativa si potrebbe valutare la possibilità di potenziare il personale addetto o di svolgere il servizio in convenzione con laboratori abilitati.

Rispetto alla preoccupante situazione relativa all’occupazione dei posti letto disponibili si potrebbe ipotizzare un ampliamento dei servizi in atto offerti dall’ospedale di Gioia Tauro.

In questo contesto di evidente carenza dei servizi territoriali non si può omettere di segnalare la continua chiusura di postazioni di Guardia medica, laddove si avverte invece l’impellente esigenza di potenziare questo servizio essenziale per i cittadini.

L’Associazione “Città degli Ulivi” resta disponibile ad ogni proficua forma di collaborazione e di confronto per fornire il proprio contributo in questa delicata fase emergenziale”

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DIRETTIVO IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

Francesco Cosentino Giuseppe Zampogna