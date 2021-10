L’Associazione “Città degli Ulivi” intende dare continuità alla propria azione finalizzata alla realizzazione di percorsi condivisi che si pongano come obiettivo prioritario il rilancio sociale, economico, culturale e politico del territorio della Piana di Gioia Tauro.

Uno dei temi di maggiore impegno, sempre attuale e delicato, è stato individuato nella situazione della sanità e delle esigenze più impellenti dell’utenza rispetto al bisogno primario della salute

Le criticità sono aumentate a causa dell’emergenza pandemica che ha dimostrato, ancora una volta, come la sanità pubblica sia baluardo di civiltà e patrimonio condiviso da difendere ad ogni costo.

Anche per queste ragioni l’Associazione “Città degli Ulivi” aderisce alla manifestazione pubblica a sostegno della sanità della Piana di Gioia Tauro indetta per il prossimo 30 ottobre, dalle ore 9,30, a Gioia Tauro.

I cittadini, i lavoratori, gli studenti, i rappresentanti dell’associazionismo e del volontariato sono invitati a partecipare per ribadire che la sanità pubblica costituisce un valore immenso ed un irrinunciabile strumento di coesione sociale.

I Sindaci saranno in prima fila per chiedere una sanità pubblica che possa rispondere alle esigenze dei cittadini del comprensorio e continueranno ad essere interlocutori attenti per la definizione della Sanità del futuro.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DIRETTIVO IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

Francesco Cosentino Giuseppe Zampogna