Considerato che i CCNLL dell’area della Dirigenza Sanitaria prevedono che ad ogni dirigente venga assegnato

un incar ico a seguito di stipula di contratto individuale di lavoro ed infatti all’art 11 comma 1 del CCNL 2016/2018 viene sancito: il rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato e costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, della normativa comunitaria e del presente contratto collettivo. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo pieno costituisce la forma ordinaria di rapporto di lavoro per tutte le Aziende ed Enti che al comma 2 dello stesso art viene stabilito che all’interno

del contratto per ii quale e richiesta la forma scritta, devono essere espressamente ed esaustivamente indicati

comma d) tipo/ogia d’incarico conferito e re/ativi elementi che lo caratterizzano così come previsto dall’art. 19 e dall’ar t. 20 -;

Che, la mancanza di contratto/incarico impedisce la possibilita di progressione di carriera a tutti i dirigenti non in possesso di tale importante strumento per ii semplice motivo che si e nell’impossibilita di essere sottoposti

a valuta zi one da parte del collegio tecnico, atto inderogabile per ii mantenimento o affidamento di altro incarico a valenza superiore.

Che, la S.V., prose guendo l’ingiusta strada perseguita dalla c.d. Commissione Antimafia, ha recentemente con Delibera 399/CS del 19.04.2021 proceduto al conferimento incarico di SSD Oculistica presso ii P.O. di Locri a Dirigente privo di valutazione.

Per quanta in premessa:

La Segreteria Territoriale di questa Azienda CHIEDE alla S.V di:

• a voler procedere al conferimento degli incarichi a TUTTI i DIRIGENTI procedendo alla SANATORIA, come fatto per alcuni Dirigenti SOC, dei periodi di lavoro MAI VALUTATI dall’Azienda e quindi a successiva valutazione da parte del Collegio Tecnico o ad utilizzare lo stesso metro (anche se non condiviso da questa OO.SS.) di cui alla Delibera 399/CS/21;

• voler convocare le OO.SS. al fine di procedere alla normalizzazione degli istituti che regolano ii rapporto e le attivita dei Dirigenti Sanitari, gia parzialmente rappresentati all’unico tavolo di consulto del 27.04.21 e del quale ancora attendiamo verbale definitivo, come II Piano delle Prante Disponibilita 2021 (!’ultimo risale al 2009}, la graduazione delle funzioni ferma al 2009 e non piu idonea perche concepita in assenza dell’ex ASL di Locri, linee generali sull’assegnazione degli obiettivi prestazionali ecc edenti l’ orario dovuto ai sensi degli art.Ii 23 e 93 CCNL 2016/2018 ecc. ecc..

Per quanta sopra, La CISL Medici Territoriale considerando non piu procrastinabili dette problematiche che affliggono ed umiliano ii rapporto di lavoro dei Dirigenti Sanitari, la invitano ad un incontro immediato con le OOSS, firmatarie di contratto, al fine di trovare soluzioni utili a rompere questo perverso sistema che ha consent it o sino ad oggi a poteri esterni d’interferire sui Dirigenti Medici e ad impedire anche danni economici importanti per l’Ente che scaturiranno da richieste risarcitorie per perdita di chance da parte di tutti i Dirigenti

interessati.

Bisagna che le SS. VV. comprendano che da qui bisogna ripartire . DALLA DIGNITA’ DEL LAVORO, e non farsi scudo solo dietro le continue emergenze nella quale e sprofondata I’ASP da molti anni.

La mancata convocazione in tempi brevi ci vedra costretti ad attivare tutte le forme di protesta e di rivalsa nei confron ti dell’Ente da Lei rappresentat o.

Mi dispiace e mi scuso se questa missiva colpira colleghi che giustamente e meritatamente hanno avuto un incarico con procedure pero sbagliate, ma l’invito a capire come invito tutti i colleghi a comprendere che e ora di cam biare passo, che l’interesse generale e prioritario a quello personale e solamente dopa avere

conqui st ato quello generale, rispettando le regale, ognuno potra avere quello che giustamente gli spetta ac quista ndo cosl la dignita nel lavoro e la gratificazione nella bellissima professione.