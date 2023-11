In data odierna si è proceduto con l’importante sigla apposta da Sindacato e Parte Pubblica del Regolamento sull’orario di lavoro dell’Area del Comparto Sanità ASP Reggio Calabria.

Un fondamentale tassello che rimaneva nell’incertezza e nella provvisorietà dalla nascita dell’ASP stessa, precludendo di fatto ogni sviluppo correlato all’orario ufficiale (buoni mensa, pronta disponibilità ecc.).

Nulla di eccezionale, tutto però mai garantito negli anni, come per altri importanti regolamenti siglati di recente, Incarichi di Funzione, Buoni Mensa che non venivano consegnati dal 2016, indennità per il cambio di Divisa.

La CISL FP è soddisfatta dall’attenzione e impegno della Direzione Strategica, sapendo che l’applicazione delle sottoscrizioni dovrà fare i conti con un’Azienda in “ricostruzione” dal punto di vista amministrativo e ci vorrà molta collaborazione e pazienza per giungere alla fine di tutti i percorsi già tracciati, per recuperare i dati e completare la consegna dei buoni mensa dei Dipendenti in servizio, dei Pensionati e dei Trasferiti che nel periodo di interesse hanno effettuato le otto presenze mensili.

Collaborazione che il Sindacato ha fornito dal momento in cui ha intravisto la competenza e la volontà da parte della Direzione Strategica, a volte i toni del confronto sono stati aspri ma senza tralasciare il ruolo delle parti, ambedue orientate ai diritti dei Lavoratori che negli anni hanno spesso “dato” oltre il limite, senza ricevere il dovuto, la CISL FP non dimentica le catastrofi sanitarie recenti, in cui gli “EROI” non si sono sottratti al dovere preciso e ai rischi che hanno mietuto anche nell’ASP di Reggio Calabria, qualche vittima e interessato tanti contagiati.

Si va avanti ma con indirizzi e supporti precisi per la futura organizzazione, coi piedi per terra e la consapevolezza che se prima il termine “normalità” non trovava collocazione nell’ASP di Reggio Calabria, continuando di questo passo, insieme, arrivando alla sottoscrizione definitiva entro il 2023 del Contratto Integrativo Aziendale, si potrà “pronunciare”.