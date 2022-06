La cultura ha i suoi tempi e i suoi spazi e quando vuole se li prende anche con grande prepotenza perché essa se lo può permettere. In Calabria un altro obiettivo è stato raggiunto stamani con il finanziamento per oltre 226 milioni di euro basato su interventi e progetti sul territorio che riguardano appunto la cultura.

Il Cis Calabria “Svelare Bellezza” si avvia formalmente con “la sottoscrizione di questo contratto” dove vengono “finanziati per oltre 226 milioni di Euro interventi e progetti sul territorio che riguardano la cultura, il turismo, la riqualificazione ambientale”, così scrive il sottosegretario per il Sud e la Coesione Territoriale Dalila Nesci, oggi a Tropea. La stessa Nesci afferma che “Il Governo nazionale ha voluto dare una opportunità alla Calabria che è stata colta con grande entusiasmo da parte dei Comuni calabresi”, dove per tali obiettivi saluta la Ministra per il Sud e la Coesione Territoriale Mara Carfagna, per “il supporto e la fiducia concessa”.

Tali finanziamenti hanno una grande valenza in quanto è “per valorizzare le ricchezze che già sono presenti in Calabria”, ma soprattutto per dare “linfa ai territori e sostegno ai nostri Sindaci”.

Ed infine, “L’occasione del Cis ‘Svelare Bellezza’ e il Pnrr daranno ulteriore spinta ed entusiasmo a questo bellissimo territorio. Il modello ha dimostrato, e ho incontrato più di 400 Sindaci, che ci sono grandi opportunità di sviluppo e che si può fare ancora tanto. Con il Cis ‘Svelare Bellezza’ saranno finanziati i primi interventi ma successivamente potranno avere spazio altri progetti”.

Anche il Comune di Taurianova è interessato a questi finanziamenti al quale sono toccati 4 milioni e 115 mila euro e che dovrebbero servire per “restituire al suo splendore l’ex Asilo Pontalto”, come scrive soddisfatto il sindaco Roy Biasi nella sua pagina social, presente stamani a Tropea.

Così scrive Biasi in piena enfasi, “Sottoscrizione Contratto Istituzionale di Sviluppo – Svelare Bellezza – tra Governo e Regione. Che bella soddisfazione. I complimenti personali del sottosegretario Nesci, per la bontà e la bellezza del nostro progetto. Ancora una volta Taurianova tra i primissimi in Calabria, dietro alla perla Tropea. Finanziati 4 milioni 115 mila euro per restituire al suo splendore l’ex Asilo Pontalto, che diventerà Accademia di Arte e di Musica. Questi si aggiungono ai circa 18 milioni di euro già finanziati da inizio mandato”.

La cultura insieme alla bellezza, sono elementi fondamentali, a prescindere, per costruire futuri migliori.

(GiLar)