“A seguito dei fatti criminosi, registrati nei giorni scorsi a Siderno, manifesto la mia più vicina solidarietà all’Amministrazione Comunale presieduta dal Sindaco Mariateresa Fragomeni ed alla Comunità sidernese”. Ad affermarlo è il Consigliere regionale Salvatore Cirillo, neoeletto Segretario Questore del Consiglio Regionale della Calabria. Per motivi istituzionali – continua il Consigliere Cirillo – , non mi è stato ancora possibile incontrare il Sindaco di Siderno per esprimere di persona la mia vicinanza, personale e istituzionale. Presenzierò alla manifestazione pubblica, promossa per oggi pomeriggio – 17 novembre 2021 ndr – ponendomi al fianco degli Amministratori e vicino ai sidernesi per sostenere il loro percorso di crescita democratica e confidando nel preziosissimo lavoro che sicuramente consentirà agli inquirenti di fare piena luce su quanto accaduto, assicurando alla giustizia i responsabili degli atti violenti che hanno ferito Siderno e la Calabria tutta.