Circonvenzione di persone incapaci. Sequestrati 35 mila euro e monili in oro a due avvocati calabresi I due legali, per i quali vige ancora il principio di non colpevolezza, sono accusati di circonvenzione di persone incapaci aggravata, mentre altri 3 individui risultano indagati per aver contribuito a vario titolo al compimento del suddetto disegno criminoso