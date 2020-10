Riceviamo e pubblichiamo

L’Associazione sportiva dilettantistica “Circolo Tennis Taurianova”, in merito

alle ultime dichiarazioni rese dal candidato a sindaco Avv. Roy Biasi durante il

confronto elettorale tenutosi la sera del 30 settembre u.s. in Piazza Italia, ci tiene a

precisare quanto segue, per evitare possibili fraintendimenti che possano scalfire la

serenità dei soci e dell’intera utenza che frequenta quotidianamente il circolo.

La realizzazione del campo tennis, e il conseguente utilizzo dell’ area

comunale sul quale sorge, è avvenuta a seguito di un preciso iter burocratico e mai

per un “favore” ricevuto dall’Amministrazione precedentemente in carica.

In particolare: il 18.12.2018 il Settore 3 del Comune di Taurianova ha

pubblicato un “Avviso pubblico a carattere esplorativo per manifestazione di

interesse per la concessione in diritto di superficie di un’area comunale, all’interno

dell’impianto sportivo denominato T. Battaglia, destinata a servizi sportivi con

rilevanza economica e con specifico riferimento alla disciplina sportiva del tennis”,

indicando come scadenza per la presentazione delle domande il 14.1.2019. In data

7.1.2019 la nostra associazione ha presentato la dichiarazione di interesse per la

concessione dell’area comunale suddetta.

Rilevatasi l’unica domanda di interesse presentata entro il 14.1.2019, il Circolo del

Tennis Taurianova, in data 15.2.2019 ha protocollato il progetto e la relazione per la

concessione dell’area comunale al fine di realizzare i campi da tennis. Solo in data

18.4.2019 veniva stipulata la “Concessione in comodato d’uso gratuito dell’area

comunale” tra il Comune e l’associazione dilettantistica “Circolo Tennis Taurianova”

alla quale seguiva la consegna della struttura da adibire ed adeguare a “Circolo

Tennis”.

Da quel preciso momento e fino ad oggi la nostra Associazione ha sopportato i

costi di progettazione e realizzazione del campo da tennis in terra rossa e sopporta

quotidianamente tutti i costi di manutenzione e le relative utenze dell’area utilizzata

dal Circolo del Tennis per lo svolgimento dell’attività sportiva ad essa preposta.

Pertanto, le dichiarazioni rese dal candidato a sindaco, Avv. Roy Biasi, durante

il confronto, risultano assolutamente prive di ogni fondamento.