Ad oltre venti giorni dalla notizia diffusa nella nostra cittadina riguardo la vaccinazione che doveva essere destinata agli ultra ottantenni, apparsa anche su alcuni organi di stampa, l’Amministrazione comunale di Cittanova, aldilà di superficiali e fumosi chiarimenti, non ha fornito dati oggettivi che agevolassero la comprensione del denunciato fenomeno di presunte vaccinazioni destinate a terzi soggetti non rientranti nella categoria degli ultra ottantenni.

Fratelli d’Italia ritiene che il Comune in ossequio al principio di trasparenza ed al dovere di rendere edotta la comunità cittadina, avrebbe dovuto fornire i dati riguardati i soggetti aventi diritto alla vaccinazione indicando il numero complessivo degli aventi diritto ed il numero di vaccinati effettivi ultra ottantenni, unitamente al numero dei soggetti “fortunati” che a quanto pare si trovavano “per caso sul posto” per essere vaccinati nell’eventualità rimanessero delle dosi, giusto per non sprecarle.

Non altro ci interessa, non i nomi dei vaccinati, ma nel rispetto del principio sulla trasparenza chiediamo di sapere e di informare i cittanovesi, perchè ne hanno il pieno diritto, quanti sono gli ultra ottantenni che vivono nel nostro territorio e comunicato dai medici di base, quanti effettivamente hanno usufruito della vaccinazione sul totale degli aventi diritto e quanti, invece, hanno fruito della vaccinazione pure non essendo i destinatari della vaccinazione prioritaria.

I nomi e le modalità di vaccinazione dei beneficiari non aventi precedenza e quindi non rientranti nella categoria destinataria per prima della vaccinazione, semmai potranno essere oggetto di accertamento da parte della magistratura ove ricorrano ipotesi di rilievo penale.