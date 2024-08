Circa 200 persone hanno partecipato alla 15esima edizione dell’evento “Scialata day, memorial Franco Battisti”, festa di comunità all’insegna della natura e delle tradizioni.

L’iniziativa, organizzata dalla sezione locale di Medambiente e patrocinata dal Comune di San Giovanni di Gerace, si è svolta martedì 13 agosto in località Cannavarè, nella frescura verdeggiante della vicina montagna.

Due i momenti topici della manifestazione: l’escursione a piedi in risalita delle cascate, lungo la fiumara Levadio e i giochi popolari tenutisi nel pomeriggio.

All’evento era presente anche il neosindaco Antonio Barilaro e diversi componenti della sua squadra amministrativa.

La passeggiata mattutina ha preso il via, alle 10, dal casello forestale “Giancè”, luogo nel quale in molti sono arrivati approfittando del servizio navetta dello scuolabus comunale e del multivan messo gratuitamente a disposizione dal signor Luciano Trocchi.

A seguire i partecipanti hanno affrontato il sentiero naturalistico nel bosco, ammirando in sequenza le suggestive cascate e non lesinando qualche refrigerante tuffo nelle pozze d’acqua. Dopo 5 chilometri e due ore di camminata sono giunti all’area pic-nic della Scialata. Qui, dopo un breve ristoro a base di prodotti tipici locali e una “stornellata d’ordinanza”, si sono svolti i giochi tradizionali. Adulti e piccini si sono misurati nelle gare della “corda”, dei “sacchi”, della “mattonella” e degli “sci da terra”. Insomma, un serie di prove che hanno intrattenuto e divertito non poco i presenti.

Al termine della giornata, non hanno nascosto la propria soddisfazione per la buona riuscita della manifestazione gli organizzatori. “Siamo contenti di come sia andata – hanno detto – ci teniamo a ringraziare quanti hanno collaborato all’evento. Lassù in cielo, qualcuno – hanno concluso gli organizzatori – avrà sorriso compiaciuto di ciò che, grazie all’aiuto di tutti, siamo riusciti a realizzare”.