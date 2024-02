La tutela, la promozione, la valorizzazione dei beni ambientali e delle risorse storiche e culturali rientra tra gli obiettivi prioritari dell’Amministrazione Comunale.

In questa ottica particolare attenzione viene dedicata a progetti ed iniziative di educazione ambientale ed alle realtà associative che le promuovono.

Tra le Associazioni attive nel Comune di Cinquefrondi “Un Posto di Calabria” propone un denso calendario di attività orientate alla realizzazione di progetti rivolti al miglioramento dell’offerta turistica, ad agevolare l’accessibilità al patrimonio naturalistico e storico-artistico, alla realizzazione di reti sentieristiche.

L’Amministrazione Comunale, valutata positivamente l’attività svolta dall’Associazione, ha determinato di assegnare alla stessa locali idonei ad ospitarne la sede sociale presso la Casa delle Associazioni “Vittorio Arrigoni”.

Dopo la formale consegna, la sede è stata inaugurata nella giornata di ieri, DOMENICA 4 FEBBRAIO, in una sala gremita, con una cerimonia alla quale hanno partecipato i rappresentanti dell’Associazione, il Sindaco Michele Conia e l’Assessora Giada Porretta.

Era presente il Presidente del Comitato Regionale Calabria della Federazione Italiana Escursionismo Paolo Latella.

Un ulteriore passo in avanti lungo il percorso che l’Amministrazione Comunale sta costruendo per valorizzare le sinergie che devono caratterizzare il rapporto tra l’Ente e il mondo dell’associazionismo per sviluppare azioni che possano contribuire alla crescita sociale e culturale della nostra comunità.