Dopo il grande successo degli anni scorsi, che ha visto la partecipazione di migliaia di persone, torna il Summer Fest dal 23 al 25 Agosto.

Nella prima serata Cinquefrondi ospiterà l’artista internazionale “Lidiya Koycheva e Balkan Orkestra” che con i loro ritmici balcanici faranno ballare tutta la piazza.

La seconda, quest’anno, è stata pensata per coinvolgere le famiglie con la Cover Ufficiale dei Pooh “Le Orme dei Pooh” ed infine si chiuderà con il concerto finale di LDA, direttamente da Amici e Sanremo.

I tre grandi eventi si svolgeranno in Piazza della Repubblica e anche quest’anno saranno gratuiti. Si attendono come ogni anno, migliaia di persone provenienti da tutto il territorio, ma la macchina organizzativa è già pronta e rodata dai grandi concerti degli ultimi anni, pronta per accogliere nel migliore dei modi tutte le persone che arriveranno.

Saranno presenti durante il Festival anche Autorità Istituzionali a dimostrazione che “la tre giorni” ormai è considerata importante per lo sviluppo dell’intera area Metropolitana.