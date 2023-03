Il capogruppo del Partito Democratico al Consiglio Comunale di Cinquefrondi Michela Chindamo, colpita da un grave lutto per la perdita del padre, dopo il dolore ha dovuto subire anche l’oltraggio alla memoria per uno sfregio dei manifesti mortuari affissi in una delle arterie principali della città, come la stessa dichiara in suo post sul profilo personale di Facebook. Riportiamo integralmente quanto scritto dall’eponente politico dei Dem e lo facciamo manifestando anche la nostra solidarietà.

(GiLar)

Di seguito il post del Capogruppo Pd Michela Chindamo

“Comunico di aver sporto denuncia alla stazione dei Carabinieri di Cinquefrondi, relativamente allo sfregio del manifesto di morte di mio Padre affisso su una delle arterie principali del paese.

Non erano trascorsi neppure due giorni dai funerali e, per questo, è ancora più intollerabile e duro da digerire, prima di tutto per noi familiari, poi per i tanti amici che gli hanno voluto bene e per la parte sana di questo paese.

Qualcuno ha voluto offendere quello che ogni persona normale intende custodire intimamente: la memoria dei defunti e una dipartita che si comunica alla comunità per rinsaldare i legami di fraterna solidarietà.

Chi si è macchiato di questo gesto ignobile e vigliacco è totalmente ignaro del fatto che un anonimo taglierino non possa rimuovere mio Padre dalla mente e dal cuore di quanti l’hanno stimato.

L’elevata statura morale e l’onorabilità non si impongono e l’atto miserabile qualifica perfettamente la mano e la mente che ha partorito una vigliaccata di tale portata.

Credo sia il caso di non sottovalutare l’accaduto o derubricare il taglio della foto di mio Padre -eseguito con estrema cura- a una cosa di poco conto, essendo anche sintomo -visto l’impegno politico che l’ha contraddistinto con chiarezza e lealtà- di una barbarie sociale che va condannata, isolando l’esecutore ed eventuali complici.

È profondamente triste per noi familiari, dover aggiungere all’immenso dolore anche il raccapriccio, ma so che la mia denuncia, in questo momento di lutto, si muova in linea con gli insegnamenti che sono stati impartiti a noi figlie, in nome di valori che ognuno ha il dovere di difendere.

Michela Chindamo

Capogruppo PD Cinquefrondi”