Recupero e riutilizzo terreni incolti o abbandonati: Cinquefrondi entra nella rete “Urban Farmer”

Il protocollo di intesa stipulato dal Comune agevolerà la transizione energetica ed ecologica.

Con Delibera di Giunta comunale , il Comune di Cinquefrondi ha siglato un protocollo di intesa con la Società Urban Farmer.

Il protocollo di intesa ha tra i propri obiettivi principali accompagnare l’agricoltura ed i terreni, specie quelli abbandonati, ad un percorso continuo di sostenibilità. I terreni abbandonati e/o inutilizzati verranno censiti inserendoli nel portale www.cererly.it al fine di restituir loro una nuova vita attraverso un gruppo di lavoro dedicato e sostenere la transizione energetica/ecologica.

Ci saranno due tipologie di progetti attuabili per contrastare l’abbandono e l’inutilizzo della terra, uno riguarderà la creazione di agricoltura sociale nel rispetto della biodiversità del luogo. L’altro progetto prevede, invece, la creazione di impianti per energie rinnovabili sviluppati da player internazionali leader nel settore dell’energia, in questo tipo di iniziativa Urban Farmer avrà solo il compito di scouting e verifica compatibilità del terreno.

L’utilizzo dei terreni sarà concordato tra gli sviluppatori dei progetti individuati da Urban Farmer e i diretti proprietari.

Il recente aggravarsi della crisi energetica e l’ancora elevato tasso di abbandono delle terre, sopratutto al sud e nonostante il ritrovato interesse da parte di sempre più giovani verso le potenzialità dell’agricoltura, meritano un attenzione particolare specie nell’individuazione di risorse ed interventi duraturi e sostenibili nonché nell’accompagnamento ai possibili soggetti interessati nell’avvio di nuove imprese agricole.

Il Comune di Cinquefrondi sceglie di siglare questo protocollo di intesa perché considera fondamentali tutti gli interventi che sostengano la transizione energetica/ecologica e che possano offrire ai cittadini un futuro migliore tra innovazione e sostenibilità.

Michele Conia

sindaco Cinquefrondi