All’alba del 2025 Cinquefrondi mette in prima linea i bambini e i ragazzi della comunità, intraprendendo un partenariato con l’Associazione Internazionale Pedagogisti ed Educatori AINSPED per la promozione di nuovi e sempre più variegati strumenti di educazione, coinvolgendoli in numerose attività volte a stimolare la loro creatività e a favorirne l’inclusione sociale.

A tal proposito l’AINSPED è pronta ad attivare sportelli pedagogici, ogni giovedì dalle 16:30 alle 17:30 presso la sede del Comune di Cinquefrondi, con diverse funzionalità tra cui

attività che promuovano l’educazione emotiva e il Ben-essere sociale.

L’obiettivo è quello di sperimentare soluzioni innovative in ambito scolastico, rafforzare il sostegno umano per consentire ai bambini costretti al ricovero ospedaliero di poter studiare anche in simili circostanze, oltre che curare gli spazi comuni nei quali incentivare modelli positivi di impiego del tempo libero e di cittadinanza.

Questi sono alcuni dei tanti punti affrontati dal progetto che ha il fine ultimo di migliorare l’istruzione dei ragazzi di tutte le fasce d’età, di fortificare la loro relazione con la società, di aumentare la loro consapevolezza e garantire loro maggiori risorse sociali.