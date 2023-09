Un altro tassello dei fatti che questa amministrazione segna nella storia della nostra comunità.

Oggi iniziano ufficialmente i lavori per la costruzione della tanto attesa Tensostruttura Sportiva Polivalente e del Campo da Tennis!

La nostra amata Cinquefrondi ha bisogno di azioni concrete per costruire un futuro migliore per le generazioni future e questo progetto rappresenta un passo avanti nella direzione giusta. È un’azione concreta del nostro impegno a fornire opportunità sportive di alta qualità ai nostri cittadini e ai nostri giovani. È stato lungo e impegnativo ma abbiamo dimostrato, con la nostra determinazione, che trasformiamo le parole in azioni.

Invitiamo tutti a fare una passeggiata nella zona del campo sportivo per vedere con i propri occhi ciò che sta accadendo, perché oltre il cantiere aperto oggi è in corso la riqualificazione e la rigenerazione della Villetta e l’installazione di una Palestra nell’ambito del progetto “Sport e Salute”. Cinquefrondi cresce e questo progetto ne è la prova. Continueremo a lavorare insieme per costruire un futuro luminoso per la nostra comunità, non ci interessano le divisioni e le polemiche, il nostro unico fine è la Nostra Cinquefrondi.