L’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi è vicina agli agricoltori che, in modo pacifico, stanno manifestando contro la politica agricola della Comunità Europea che potrebbe mettere a serio rischio l’attività di migliaia di operatori del comparto.

Il Sindaco Michele Conia ha inteso testimoniare questa solidarietà presenziando al corteo dei trattori che sta percorrendo la Jonio – Tirreno nel tratto tra Rosarno e Cinquefrondi.

Ai manifestanti il primo cittadino ha portato un saluto e l’assicurazione che, come rappresentante della comunità cinquefrondese, condividerà le legittime proteste e la richiesta di provvedimenti che vadano incontro alle istanze provenienti dagli imprenditori agricoli.

Il Comune di Cinquefrondi proseguirà l’impegno teso ad apportare un concreto contributo alle manifestazioni che intendono porre all’attenzione generale la questione della grave crisi economica che attanaglia il comparto agricolo in Calabria e nella Piana di Gioia Tauro.