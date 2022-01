“Decisione importante e sofferta”, così esordisce il sindaco di Cinquefrondi Michele Conia comunicando che le scuole proseguiranno le lezioni in Dad. Tale decisione è dovuta, in “maniera precauzionale” per l’aumento dei contagi che si sono verificati in città in quanto “il grado di positivi è molto alto”.

L’ordinanza prevede di sospendere per la prossima settimana le lezioni in presenza e poi si valuterà costantemente la situazione per poi intervenire con ulteriori decisioni.

Conia è il primo sindaco della Piana a prendere questa decisione estrema con le lezioni non in presenza, ma in Dad.