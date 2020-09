Il Sindaco Michele Conia, riconfermato nella sua carica con le elezioni dello scorso 20 – 21 Settembre 2020, ha nominato la Giunta per il mandato amministrativo 2020 – 2025.

La Giunta appena varata ha visto la riconferma di tre assessori su quattro:

1- Furiglio Rocco – Vicesindaco – con delega alla Pubblica Illuminazione, Decoro e Arredo Urbano, Sviluppo e Recupero Periferie, Verde Pubblico, Tutela Montagna e Boschi, Tutela Delle Acque, Rapporti Con Ente Parco, Politiche Della Casa, Rapporti Con Aterp, Manutenzione Ordinaria, Caccia, Igiene Città, Parco Mezzi, Sevizi Demografici;

2- Manfrida Roberta – Assessore Alla Solidarietà Sociale, Pubblica Istruzione, Diritto Allo Studio, Lotta Alla Dispersione Scolastica, Politiche Infanzia, Terza Età, Diritti Dei Bambini, Cooperazione Internazionale, Politiche Della Pace, Integrazione, Tutela Animali, Risorse Agricole, Beni Confiscati, Politiche Giovanili;

3- Porretta Giada – Assessore all’Associazionismo, Spettacolo, Eventi, Volontariato, Partecipazione, Comunicazione, Pari Opportunità e Politiche di Genere, Toponomastica, Ambiente, Gestione Rifiuti, Beni Comuni, Trasparenza, Energie Rinnovabili, Digitalizzazione P.A., Rapporti con la Città Metropolitana;

4- D’Agostino Maria Annunziata – Assessore ai Servizi Cimiteriali, Commercio, Attività Produttive, Pubblicità, Affissioni, Artigianato, Mercati, Fiere, SUAP, Polizia Locale, Protezione Civile, Viabilità e Tutela Consumatori.

Nei prossimi giorni, il Sindaco darà comunicazione delle deleghe che saranno assegnate anche ai Consiglieri Comunali. Un altro importante segno di coesione è dato dalla disponibilità dei candidati non eletti a collaborare in vari settori ed anche di questo il Sindaco ne darà comunicazione nei prossimi giorni.

Conia dichiara, “Come avevo detto in campagna elettorale, ad amministrare saremo in tredici, tutti hanno dato la massima disponibilità. Daremo, inoltre, la possibilità di collaborare anche ai cittadini ed ai professionisti che lo vorranno perché è il momento di far crescere tutti insieme la Nostra Cinquefrondi”.