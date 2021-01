Di seguito il comunicato del sindaco Michele Conia:

“Comunichiamo che, purtroppo, due insegnanti della Scuola dell’infanzia plesso Buozzi, sono risultate positive al tampone antigenico.

A tutela della salute di tutti e tutte, abbiamo previsto la quarantena dei bambini frequentanti le classi interessate.

Verrà inoltre fatta un’ordinanza di chiusura del plesso Buozzi, gli altri plessi domani riprenderanno regolarmente le lezioni.

Un abbraccio affettuoso a tutti i bambini interessati, alle famiglie e naturalmente alle insegnanti risultate positive.

Registriamo inoltre altri casi positivi al tampone antigenico, pertanto, chiediamo ancora una volta a tutta la cittadinanza di rispettare scrupolosamente le regole.

Come Amministrazione stiamo monitorando costantemente la situazione per intervenire in tempo reale su tutte le criticità e per aggiornare in modo trasparente tutti i cittadini.”