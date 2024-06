Anche Cinquefrondi potrà dare una risposta concreta in termini di offerta per soddisfare le legittime istanze delle famiglie in un contesto delicato come quello dei servizi per la prima infanzia.

Al nostro Comune, nell’ambito del piano per gli asili nido predisposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e sulla base dell’apposita istanza prodotta, sono stati destinati infatti 576.000 euro per la realizzazione di 24 posti.

Un investimento importante che consentirà di ridurre un gap molto penalizzante per le famiglie e soprattutto per le donne che lavorano, con l’obiettivo di raggiungere i parametri fissati dall’UE che prevedevano, già per il 2010, la copertura del 33% dei bambini sotto i 3 anni accolti negli asili nido comunali.

Grazie ai fondi del PNRR ed alle risorse recuperate da altre misure anche in Calabria sarà possibile ambire ad innalzare la percentuale del 12% della popolazione al di sotto dei 3 anni che riesce ad usufruire del servizio.

Il finanziamento erogato dal Ministero dovrà essere utilizzato per la realizzazione e costruzione di nuovi asili o per la riconversione di immobili prima destinati ad altri usi.

Un intervento che ha valore non solo per l’incidenza che avrà sulla qualità dei servizi erogati dal sistema scolastico ma consentirà un grande passo in avanti anche rispetto alla conciliazione tra i tempi di lavoro e la genitorialità.

Un risultato importante che premia il lavoro e l’impegno dell’Amministrazione Comunale che punta al miglioramento complessivo dei servizi ma anche a disegnare un paese dall’elevata qualità della vita e sempre più a misura delle famiglie.