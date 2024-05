Un’amministrazione attenta alle necessità dei cittadini che non hanno possibilità di soddisfarle non può non pensare anche alle richieste, nei mesi estivi, di trasporto verso strutture balneari più prossime alle residenze. È quanto ha pensato il Sindaco di Cinquefrondi, Consigliere Metropolitano e Presidente della Città degli Ulivi che con una lettera inviata al Presidente della Regione Calabria e all’assessore regionale dei trasporti e all’azienda Lirosi Autoservizi chiedendo che siano concesse le autorizzazioni necessarie senza ulteriori spese legate alla concessione proprio per l’alto valore sociale che tale servizio comporta. Tutti i cittadini hanno bisogno di riposare e di momenti di serenità dopo un anno di lavoro. Anche chi non può permettersi case al mare o uso della propria autovettura. Lo sgravio fiscale, delle autorizzazioni delle concessioni che sarebbe a carico delle ditte di autotrasporti, esalta il ruolo sociale di tale servizio soprattutto in tempi in cui i costi per i trasporti sono notevolmente aumentati. Il Sindaco Michele Conia pensa non solo a tutti i suoi cittadini ma a tutta quella popolazione non residente che vuole godere della bellezza del nostro territorio e delle nostre coste.