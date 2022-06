Giornata di festa a suon di musica per l’istituto Comprensivo Anoia Giffone “F. della Scala” di Cinquefrondi, guidato dalla Dirigente Pasqualina Zaccheria e dalla super visione del vicepreside Arcangelo Luciano, attenti alla formazione dei propri alunni, che ha visto gli studenti dei vari plessi partecipare al II Concorso Nazionale di Musica per le scuole e le associazioni “Primavera in Musica 2022”.

L’indirizzo musicale presente all’interno dell’Istituto ha come fine principale lo sviluppo della musicalità e dell’identità musicale di ogni singolo alunno, consentendo di partecipare in modo attivo e consapevole alla vita musicale, ma anche di educare alla percezione educativa, che è il fondamento che su cui si costruisce ogni esperienza musicale, sia di tipo cognitivo che operativo.

La giornata finale ha visto la premiazione e l’esibizione dei vincitori, che hanno potuto confrontarsi con i coetanei in un clima di positiva competizione e con spirito di condivisione di un’entusiasmante esperienza collettiva. Per l’istituto sono stati premiati gli alunni:

Nicolò SPANÒ, seguito dal prof.re Ubaldo Ascrizzi, primo classificato, Secondaria di primo grado di Giffone, 2°A con un assolo il brano “Scherzo”;

Alice Barbara Ciardullo, seguita dalla prof.ssa Giusy Alessi, seconda classificata, Secondaria di primo grado, di Cinquefrondi 3 B, eseguendo un brano al pianoforte di Bach “Minuetto in sol Minore”;

Giovanni Pio Zangari, seguito dal prof. Daniele Caratozzolo, scuola secondaria di primo grado Cinquefrondi, secondaria di primo grado 3C, terzo classificato, eseguendo un brano con la tromba “La ci darem la mano”;

Sofia Cirillo, seguita dalla prof.ssa Tatiana Belekanic, scuola Secondaria di primo grado 3C, seconda classificata, eseguendo al pianoforte i brani di Bacht “Dussek e Grecianinov”

Si conferma ancora un una volta quanto la cultura musicale trovi terreno fertile nelle giovani generazioni che, anche nel nostro paese, danno prova di autentico interesse e impegno gratuito.