Si sono concluse le attività del Centro estivo promosso dall’Amministrazione Comunale di Cinquefrondi per bambini di età compresa tra i 3 e i 6 anni.

Il soggetto attuatore, la Banda dei Birichini”, ha accolto ed ospitato i 19 bambini iscritti che hanno potuto usufruire di un ambiente idoneo per le attività ludiche, rivelatosi un elemento fondamentale per socializzare e per maturare un’esperienza di crescita e di sviluppo.

Ancora una volta l’Amministrazione Comunale ha voluto assicurare vicinanza e sostegno alle famiglie nel loro percorso di conciliazione tra lavoro e vita familiare.

I Centri Estivi risultano, da questo punto di vista, uno strumento validissimo, in considerazione delle numerose opportunità che offrono ai piccoli utenti, con attività educative e ludico-ricreative, sempre improntate alla socializzazione e allo spirito aggregativo.

Sono questi gli elementi fondamentali che il Sindaco Michele Conia e l’Assessora Roberta Manfrida intendono valorizzare costantemente, nella consapevolezza che si tratta del giusto approccio per una compiuta crescita dei bambini ed un adeguato affiancamento nel loro processo di sviluppo.

Per questo il messaggio da veicolare è di tipo culturale prima ancora che sociale, considerato che attiene a concetti quali l’integrazione e l’aggregazione ma anche a valori quali l’educazione e la socialità.