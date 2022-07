Rinforzo di qualità per la Cinquefrondese che dopo una trattativa serrata riesce ad assicurarsi le prestazioni del centrocampista Piero Clasedonte.

Tanta Promozione ed Eccellenza nel curriculum del classe ’89, diverse stagioni con il Soriano, poi il passaggio alla Bovalinese e infine le due stagioni alla Gioiese.

Con l’arrivo di Clasadonte la Cinquefrondese si assicura un giocatore esperto che darà forza e qualità alla linea mediana.

Queste le sue prime parole da nuovo arrivato in casa Cinquefrondi.

“Sono molto contento di questa nuova avventura, ho accettato questa proposta perché vedo in questa società tanto entusiasmo e voglia di fare bene, sono sicuro che ci toglieremo grandi soddisfazioni.”