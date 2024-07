Nell’ambito della riorganizzazione complessiva dei servizi cimiteriali, l’Assessore con delega al ramo, dott. Daniele Sirianni, ha disposto, di concerto con l’Amministrazione Comunale e gli Uffici dell’Ente, i nuovi orari di apertura del Cimitero. Contestualmente, sono stati ribaditi i divieti speciali e le regole relative alla disciplina di ingresso all’area cimiteriale.

In tema di orari, nel periodo estivo (aprile- ottobre) l’accesso ai cittadini è consentito dalle ore 7,00 alle ore 18,00. Nel periodo invernale (ottobre – marzo) l’accesso ai cittadini è consentito dalle ore 7,00 alle ore 17,00.

Per quanto riguarda le domeniche e i festivi, torna l’apertura pomeridiana: accesso consentito dalle ore 7,00 alle ore 17,00.

«Un’azione importante – ha sottolineato il Sindaco, avv. Domenico Antico – che guarda alle esigenze di molti cittadini di Cittanova e del territorio, e che mira a rendere maggiormente fruibile il Cimitero».

Soddisfatto l’Assessore dott. Daniele Sirianni. «Anche in questa circostanza – ha spiegato – abbiamo ascoltato le istanze della Comunità ed abbiamo riorganizzato il servizio tenendo conto di esigenze collettive, regole e standard di sicurezza».

Tutte le nuove disposizioni, riguardanti orari, disciplina di ingresso e divieti speciali, sono consultabili sui panelli posti all’ingresso del Cimitero e sui canali istituzionali del Comune di Cittanova.