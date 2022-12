Ciao Luigi già un anno senza di te. Luigi Mamone personalità da mille risorse, avvocato, giornalista, politico, uomo dello sport, grande uomo di cultura. Luigi era una persona straordinaria, un uomo buono di una bontà senza eguali. Insomma non ci sono parole che bastino per definire quel galantuomo dell’avv. Mamone. Oggi alle ore 18,00 tutti in chiesa SS. Apostoli Pietro Paolo per un momento di preghiera.