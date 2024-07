Riceviamo e pubblichiamo

Recentemente, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha dato via al piano regionale di dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 24/25 confermando la preside del Liceo Scientifico “Luigi Siciliani”, Filomena Rita Folino, per un nuovo mandato, attribuendole anche la direzione del “De Nobili”. Questa decisione ha suscitato una serie di perplessità tra gli studenti, che hanno espresso dubbi.

In risposta a tali preoccupazioni, il movimento Lotta Studentesca ha sottolineato l’importanza delle seconde occasioni e del valore della redenzione. “Sbagliare è umano, ma perseverare è diabolico” (Errare humanum est, perseverare autem diabolicum). Vorrei ricordare come studente e come Responsabile di Lotta Studentesca che anche i leader scolastici meritano la possibilità di migliorare e riscattarsi da quei comportamenti discutibili mantenuti e di non rendere anche il “De Nobili” un presidio di forze di polizia, come lo è stato in questo ultimo anno il Liceo Scientifico “Luigi Siciliani”.

Mi voglio augurare che in occasione dell’esposizione che c’è stata fino al 20 di Luglio delle reliquie di San Francesco da Paola a Simeri Crichi, paese natale della Dirigente, possano averle ispirato comportamenti giusti, etici, morali e culturali. Questa è una missione particolarmente importante per lei, che si appresta a intraprendere un incarico in un’altra scuola simbolo di Catanzaro, una scuola che, diversamente dal Siciliani da lei diretto, ha avuto dirigente e classe docente sempre vicini agli studenti dimostrando tutte quelle doti che un educatore deve avere.

C’è un limite vacillante alla sopportazione dell’oppressione, ma la libertà e il bene degli studenti sono come un metallo indistruttibile. In ogni errore, però, si cela una lezione che rende più forti e ottimisti e ciò permette il cambiamento.

Nella mia qualità voglio dichiarare che noi di Lotta Studentesca siamo gli architetti del domani. Costruiamo aule di coraggio dove ogni sguardo è un seme di innovazione, non di repressione!

Voglio aggiungere che la conferma della Dirigenza può essere un bene, se gli studenti verranno ascoltati e, qui voglio augurare alla Folino non un buon ma un ottimo lavoro, altrimenti saremo come sempre vigili e pronti a denunciare tutte quelle azioni che non rispondono agli ideali e al compito che una scuola deve avere.

Altresì voglio fare un plauso al Preside Gagliardi per l’ottimo lavoro profuso al “De Nobili” sotto la sua direzione.

Così il Responsabile Provinciale di Lotta Studentesca Claudio Maria Ciacci.