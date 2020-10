Il sindaco di Bagnara Calabria Gregorio Frosina, comunica dopo aver ricevuto la comunicazione dell’Asp, sette nuovi contagi e 41 soggetti in quarantena domiciliare.

Si specifica che “per le altre 34 persone che sono entrate in contatto con i soggetti positivi, è stata disposta ordinanza cautelare di quarantena di 14 giorni”, durante i quali saranno sottoposti ad accertamenti sanitari. Inoltre, dei 34 concittadini sottoposti a quarantena cautelare, si fa rilevare che “24 soggetti sono riconducibili ad un unico caso di positività verificatosi presso una classe dell’Istituto E. Fermi di Bagnara (15 alunni e 9 docenti residenti in Bagnara)”.

Attualmente, la situazione Covid-19 per il territorio comunale registra dieci positivi e due guariti. Infine il sindaco, in ragione dell’attuale situazione, ha inteso sensibilizzare i cittadini all’osservanza delle norme comportamentali raccomandate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla presidenza della Regione Calabria, avuto riguardo dell’esigenza del distanziamento e dell’obbligo dell’uso di mascherina, unitamente al divieto a qualsiasi titolo di assembramenti.