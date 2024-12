“Christmas Soccer Cup”, a palazzo San Giorgio la presentazione del torneo giovanile di Calcio a 5

La manifestazione sportiva animerà il Reggio Village nelle giornate del 27 e 28 dicembre

Si è svolta nella Sala dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio la conferenza di presentazione della “Christmas Soccer Cup”, il torneo di calcio che animerà il “Reggio Village” di viale Messina nelle giornate del 27 e 28 dicembre 2024. L’evento è stato presentato dagli organizzatori Francesco Biondo e Fortunato Latella, con la partecipazione del vicesindaco di Reggio Calabria, Paolo Brunetti.

Nel corso della presentazione, il vicesindaco Brunetti ha sottolineato l’importanza di iniziative come questa, evidenziando il coinvolgimento dei giovani e l’attenzione dell’Amministrazione Comunale nel sostenere progetti che promuovano lo sport e la socializzazione. «Speriamo che la “Christmas Soccer Cup” non sia un evento isolato – ha dichiarato Brunetti – siamo convinti che, con la passione e la determinazione che avete dimostrato, avrete successo e riuscirete a portare avanti queste iniziative anche in futuro. L’Amministrazione è al fianco di tutte le realtà del territorio che si impegnano a promuovere occasioni di aggregazione, soprattutto quando lo sport è il veicolo per coinvolgere persone di tutte le età».

Francesco Biondo, uno degli organizzatori, ha spiegato che l’obiettivo principale della manifestazione è stimolare una partecipazione attiva dei giovani reggini, invitandoli a contribuire con entusiasmo alla realizzazione di una “Nuova Reggio Giovane”. «Il nostro intento – ha dichiarato Biondo – è quello di creare occasioni di incontro, in cui lo sport diventi il motore per una comunità più coesa, capace di valorizzare il talento e la voglia di mettersi in gioco».

Biondo ha anche voluto ringraziare il consigliere comunale delegato allo Sport, Giovanni Latella, per il suo impegno nel favorire il partenariato tra la società organizzatrice e l’Amministrazione comunale. Inoltre, ha rivolto un sentito grazie al Sindaco Giuseppe Falcomatà, sempre al fianco dei giovani della Città Metropolitana, nonché al co-organizzatore Fortunato Latella, per il suo impegno nella realizzazione del torneo, e alle associazioni sportive “Blue House” e “Occhio Beach” che hanno collaborato attivamente all’organizzazione.

La “Christmas Soccer Cup” si preannuncia come una grande festa dello sport, un’opportunità per giovani e famiglie di vivere momenti di svago, aggregazione e sana competizione.