Oggi il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto ha dichiarato che la chiusura della Galleria della Limina avverrà a gennaio 2024 ed avrà una durata di venti mesi. Al contempo, il Presidente Occhiuto ha precisato che la Regione si sta attivando in anticipo per rendere accessibili i percorsi alternativi, in modo da ridurre i disagi per gli automobilisti e, più in generale, per l’economia della zona. Il Movimento Viva Cittanova Viva ritiene che questo sia il momento giusto per realizzare un intervento di ammodernamento della Strada Provinciale 1 (ex Statale 111) nel tratto che da Cittanova conduce a Locri. Ciò non solo per affievolire i disagi che, inevitabilmente, si verranno a creare a seguito della chiusura della Superstrada Ionio-Tirreno nel tratto interessato dai lavori, ma anche per costruire un’alternativa valida che possa favorire i collegamenti tra i due versanti della nostra provincia. Pertanto, in questi giorni chiederemo una interlocuzione con il Presidente della Regione, con l’Assessore regionale ed ex Sindaco di Locri Giovanni Calabrese e con i vertici della Città Metropolitana al fine di verificare se esista la possibilità di ammodernare la Strada Provinciale 1 nel tratto Cittanova-Locri, individuando anche le fonti di finanziamento dei lavori. Ovviamente, vi terremo aggiornati sugli esiti della nostra proposta.

Cittanova, 14 luglio 2023.

IL MOVIMENTO VIVA CITTANOVA VIVA