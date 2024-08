Si è chiusa con il concerto del cantante rapper campano Peppe Soks l’edizione 2024 di #villaggiorosso la festa politica organizzata dalla sezione Gramsci del PCI – Partito Comunista Italiano e da Generazione.com

In una straordinaria cornice di pubblico composta prevalentemente da giovani e ragazzi il comizio di chiusura ha visto aprire la serata. L’intervento iniziale è stato di Rosamaria Politanò della segreteria di sezione del Pci e dell’ANPI – Polistena Rc che ha ringraziato i partecipanti e tutti i compagni che hanno lavorato per creare un villaggio rosso in continuità con #stand nuovi e servizi di comunicazione come il ledwall informativo. La neoeletta segretaria della sezione locale del PCI, Mariacatena Scali, ha parlato di un avvenimento importante poiché la #festa dove si parla di politica è un evento straordinario . “Abbiamo raccolto firme contro l’autonomia #differenziata e per l’abolizione dei #ticket sanitari, continueremo a batterci per la sanità pubblica e per l’ospedale di Polistena come abbiamo sempre fatto” – ha detto. Continuando il suo Intervento Scali si è soffermata su altre questioni ribadendo l’opposizione del Pci al #ponte sullo Stretto ed elencando alcuni degli #interventi in corso promossi dall’Amministrazione Comunale per la città di Polistena che è ben amministrata, rifacimento di #strade e creazione di opportunità #culturali.

“Il Sindaco e la Giunta a Polistena si tagliano lo stipendio per fare le borse lavoro. Non accade da nessun altra parte e per noi anche questo significa essere #comunisti e vicini ai giovani”

Le #parole conclusive sono toccate al Sindaco Michele Tripodi componente della segreteria nazionale del Pci che risulta tra i 13 promotori e depositari in #Cassazione del testo di legge di iniziativa popolare per l’abolizione dei ticket sanitari.

Rivolgendosi principalmente ai giovani Tripodi ha detto: “I ragazzi sono la nostra speranza ma con il vento di destra che tira al #governo, quelli che nascono al #Sud, rischiano di avere meno opportunità di chi nasce al nord. Il mezzogiorno deve ritornare al centro delle politiche nazionali che altrimenti con l’autonomia differenziata lo trasformerebbero in un giardino zoologico per i giovani”

Il Sindaco Tripodi ha parlato di tantissimi interventi e #opere che rendono Polistena un passo avanti rispetto a tante altre realtà territoriali.

“Polistena è stata risollevata, i servizi funzionano perfettamente, l’acqua non è mai mancata in questa #stagione torrida che ha visto altri in grave difficoltà, i giovani possono frequentare scuole sicure dove si stanno facendo interventi di messa in sicurezza per oltre 3 milioni di euro , abbiamo avviato l’asilo nido 0-36, stiamo mettendo a posto le strutture sportive per rilanciare lo sport e il calcio e soprattutto stiamo investendo nell’ambiente attraverso la realizzazione del #parco fluviale-avventura dello #Jerapotamo, stiamo attuando politiche attive del lavoro per le fasce più deboli con n.79 TIS, stiamo terminando i lavori della biblioteca a palazzo Sigillo dove i giovani sono i principali destinatari istruzione e cultura. Le politiche dei comunisti alla guida di una città dove orgogliosamente sventolano le bandiere rosse testimoniano la diversità politica, la nostra diversità che non sopportano quegli altri che hanno messo da tempo nel ripostiglio della storia. Noi andiamo avanti per i giovani e i cittadini”.

Fino a tarda notte la partecipazione è stata continuata e coinvolgente da parte di persone provenienti in gran parte anche da fuori che hanno atteso l’estrazione dei #biglietti vincenti.