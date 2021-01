A Sinopoli e Sant’ Eufemia d’Aspromonte, i carabinieri, in queste ultime settimane, da inizio anno, nell’ambito dei controlli effettuati al fine di garantire e verificare il rispetto della normativa restrittiva imposta dall’ultimo decreto ministeriale in materia di Covid-19, hanno complessivamente intimato la chiusura a 5 esercizi pubblici.

Nello specifico, in tutti i casi, tra le varie irregolarità, i militari dell’ Arma hanno riscontrato che i titolari somministravano bevande ed alimenti, permettendo ai clienti di trattenersi all’interno dei locali, nonostante il divieto imposto dalla vigente normativa.

Per tali violazioni, a tutti i locali controllati, sono state contestate dai Carabinieri, la chiusura delle attività per 5 giorni, oltre che comminate sanzioni amministrative per i titolari e gli avventori.