A causa di un allagamento che ha provocato il riversamento di colate e flussi di fango sulla carreggiata, provenienti dall’area urbana, la strada statale 18 ‘Tirrena Inferiore’ è temporaneamente chiusa al traffico – in entrambe le direzioni – dal km 294,800 al km 295,100, nel territorio comunale di Cetraro, in provincia di Cosenza.

Le squadre Anas sono sul posto e stanno intervenendo con i propri mezzi e con la ditta di pronto intervento per la pulizia della carreggiata su cui si sono riversati fango, rami e detriti e per ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Al momento il traffico viene deviato lungo la viabilità locale con segnalazioni in loco.