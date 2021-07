“A seguito di diverse segnalazioni da parte dei cittadini ho, mio malgrado, appreso della chiusura della Guardia Medica di Amantea. Ritengo questa una pessima notizia per tutto il comprensorio, tenuto conto dell’importanza del servizio e del fatto, abbastanza lampante, che Amantea, incantevole location del Tirreno Cosentino, d’estate è tra le mete più frequentate da turisti provenienti da tutta Italia”. È quanto afferma, in una coraggiosa denuncia pubblica, il Segretario-Questore dell’assemblea regionale della Calabria Graziano Di Natale, che così prosegue: “Sebbene sia Domenica ritengo che situazioni simili meritano massima celerità ed attenzione. Ho difatti richiesto un incontro urgente al Commissario, Dott. La Regina. Da lui -sottolinea- con il solito garbo istituzionale e con pacatezza, voglio capire nello specifico le ragioni che hanno sancito la chiusura della guardia medica amanteana, e quali soluzioni possono essere vagliate nell’immediato per la soluzione dell’annosa vicenda”.

Il Vicepresidente della commissione regionale anti ‘ndrangheta commenta inoltre: “Amantea non è sola, e merita il massimo rispetto. Negare un territorio così centrale di un servizio così importante è illogico. Situazioni simili vanno avanti di anno in anno. È arrivato il momento di porre la parola fine a questo modus operandi. I servizi vanno potenziati e non chiusi. Dal mio canto, resterò vigile perché dinnanzi a simili situazioni non esiste caldo che tenga. Il mio impegno sarà massimo” conclude il Consigliere.