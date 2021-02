Componente essenziale per lo sviluppo sociale ed aggregativo, lo sport

da sempre ricopre un ruolo determinante nella nostra cultura, anche

grazie alla sua funzione educativa. Il Covid e gli effetti disastrosi

ad esso collegato, da un anno a questa parte, ha resettato tutto.

Sport di squadra, individuali, palestre e piscine e addetti ai lavori

costretti a fare i conti con una crisi nella crisi. Perché se è vero

che per il comparto economico e commerciale i ‘ristori’ non sono stati

all’altezza delle perdite, c’è da dire che il settore SPORT è stato

tra i più falcidiati.

In riva allo Stretto, urge far ripartire la macchina dinamica dello

sport, da quello amatoriale a quello agonistico, con i dovuti

provvedimenti da parte dell’amministrazione comunale. Occorre dunque

riqualificare e progettare nuovi spazi e soprattutto rendere fruibili

le tante strutture sportive, ad oggi abbandonate a sé stesse. Far

ripartire lo sport per far ripartire il moto ondoso della socialità,

perché lo sport è lo specchio della nostra forza aggregativa, in grado

di trasmettere modelli di vita e pratiche di comportamento virtuose e

di contatto intergenerazionale.

Ma ovvio è che l’impiantistica fatiscente della nostra città non

consente di avere ottimismo. Occorre un forte investimento su un

settore fondamentale per il futuro della città. Dall’area nord alla

periferia sud, passando dal centro città, tanti sono i nodi irrisolti

di un’emergenza strutturale che non favorisce né stimola, società e

cittadini a svolgere l’attività.

Chiedo pertanto, all’Assessore comunale allo sport di Reggio Calabria,

Giuggi Palmenta, di valutare assieme e con il partito che rappresento,

quali siano le priorità di intervento, quali siano gli interventi

programmati, e quali siano le azioni in itinere programmate

dall’amministrazione comunale, per poi effettuare una

calendarizzazione di sopralluoghi sull’intero territorio. Noi pronti a

fare la nostra parte, il Comune faccia la sua!