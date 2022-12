Apprendiamo con stupore ed un pizzico di delusione quanto scritto e pubblicato nei giorni scorsi in una testata giornalistica online e sulla Gazzetta del Sud, per cui con la presente riteniamo opportuno fare delle doverose precisazioni onde evitare di finire nuovamente in pasto al cannibalismo mediatico di cui, gioco forza, siamo stati già in diverse occasioni eletti vittime sacrificali.



Scilla è una località turistica ormai molto nota e qualunque cosa accada nel bene o nel male risulta avere un discreto eco mediatico. Basti pensare agli ultimi avvenimenti che ci hanno visto, nostro malgrado, protagonisti rispetto alle disfatte giudiziarie da parte dell’Amministrazione Comunale che stanno danneggiando oltre alla nostra comunità anche l’apparato economico e l’indotto turistico ad esso correlato. A tal proposito, quest’anno, dopo innumerevoli tentativi andati a vuoto, si è riusciti con grandi sforzi da parte dei commercianti, della Proloco e dei liberi cittadini, a dar vita a un evento che seppur ancora migliorabile in molteplici aspetti, essendo alla sua prima edizione, possiamo dire che rappresenta un momento di svolta e che necessita del sostegno da parte di tutti, in primis dell’opinione pubblica.



L’evento denominato “Natale a Chianalea” è stato inaugurato giorno 7 Dicembre e si protrarrà fino all’8 di Gennaio. Esso prevede l’installazione di luminarie lungo tutto il percorso che va dal porto alla chiesa di San Giuseppe e a sostegno di ciò, sono stati organizzati diversi eventi collaterali che ben si possono evincere dalle locandine con il programma diffusi a mezzo web su tutte le piattaforme social.

Fatta questa premessa precisiamo quanto segue:



1) l’evento ha la durata di un mese e non solo nei giorni 25/26 Dicembre;

2) I locali che hanno licenza stagionale non possono per legge rimanere aperti e ciononostante hanno contribuito anch’essi con una donazione in danaro, da qui il numero ridotto di locali aperti rispetto alla stagione estiva;

3) L’evento denominato “Babbo Natale a Chianalea” programmato per giorno 25 Dicembre è stato regolarmente svolto ed è stato un successo, vedendo la partecipazione di centinaia di persone tra cui tantissimi bambini che hanno ricevuto i regali da parte di Babbo Natale (si stima che siano stati distribuiti oltre 200 regali), il tutto facilmente verificabile attraverso i video e le foto postati sui social, nonché attraverso la testimonianza dei presenti e dei rappresentanti della Polizia Locale, intervenuti a predisporre il servizio d’ordine su mandato del Comandante della stazione di Scilla;

4) Alle 22:00, del 25 Dicembre, orario in cui sembrerebbe che si sia svolta questa “perlustrazione di verifica”, è plausibile che alcuni ristoranti abbiano chiuso poiché la clientela ha preferito anziché cenare fuori, magari trascorrere ulteriore tempo in famiglia. Sembrerebbe paradossale che di fronte ad una grande affluenza di pubblico un ristoratore dopo che ha contribuito all’evento, possa decidere di chiudere il proprio locale, appare invece più plausibile l’ipotesi che trascorsa l’ora di cena e non ricevendo alcuna prenotazione, a ragion veduta, si sia optato per la chiusura.

5) A Chianalea sono presenti due bar di cui uno con licenza stagionale,l’altro era regolarmente aperto e ha seguito i seguenti orari: giorno 25 dalle 8:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 23:00, giorno 26 dalle 8:00 alle 24:00 orario no stop, per cui l’affermazione che “nessun bar aperto per prendere un caffè” è totalmente falsa così come quella relativa all’evento di Babbo Natale;

6) Per non parlare poi dei negozi di souvenir e abbigliamento tutti aperti sia il 25 dicembre che il 26 dicembre e fino alle 23 di entrambe le giornate.

Onde evitare un ulteriore e tedioso elenco di smentite agli articoli di cui sopra, ci fermiamo ai succitati punti chiarificatori e auspichiamo una verifica più approfondita di quanto è stato riportato evidentemente da “persone in malafede”.

Certi di una proficua collaborazione con tutte le testate giornalistiche e ad un sano confronto che siano volti al sostegno e non alla vanificazione dei nostri sforzi e sacrifici, porgiamo cordiali saluti

Comitato Commercianti Chianalea- SCILLA