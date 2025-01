Chi è la leader del comitato per la tutela della salute Marisa Valensise. che sta facendo tremare i palazzi della politica. VIDEOMESSAGGIO

Il 17 gennaio alle ore 17,00 a Polistena, centro polifunzionale don Pino Puglisi si terrà la manifestazione per creare le condizioni della svolta nella sanità

Ecco chi è Marisa Valensise



Dopo la laurea In SCIENZE GIURIDICHE e quella in SERVIZI SOCIALI .c’è stato un crescendo di IMPEGNI E DI STUDI …ultimo MASTER in MANAGEMENT SANITARIO.

Da 18 ANNI PERITO FONICO presso LA PROCURA DI PALMi,con specializzazione in ambientali e telefoniche.

Amministratore unico di una società che eroga servizi SOCIO SANITARI ; ESPERTA SENIOR IN SERVIZI E POLITICHE SOCIALI;

componente DEL CONSIGLIO AMMINISTRATIVO REGIONALE e NAZIONALE di una delle più storiche cooperative a livello nazionale lega coop.

Da 2 anni dopo la morte del povero Gervasio è portavoce del comitato per la tutela della salute. Quel giorno mille persone hanno aderito all’appello. Tra i promotori il nostro direttore di Approdo Calabria Luigi Longo. A collaborare con Valensise, Ciccio Trimarchi, Marcello Cordiano, Pasquale Fidale e Ciccio Nasso e tanti altri. Sono più di 300 gli iscritti al movimento.