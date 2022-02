In queste ultime ore il Segretario generale della CGIL Calabria Angelo Sposato ha avuto modo di interloquire telefonicamente e cordialmente con il Presidente Roberto Occhiuto e tutti i capigruppo di opposizione ( Nicola Irto, Davide Tavernise, Amalia Bruni, Ferdinando Laghi) in Consiglio regionale, per manifestare viva preoccupazione circa le difficoltà economiche e di disagio che vivono ampie fasce della popolazione calabrese e che tale condizione potrebbe acutizzarsi con il rincaro di tariffe e bollette. A questo proposito si è chiesto il massimo impegno a tutto l’arco politico in Consiglio regionale per individuare misure di sostegno economico e ristori alle persone disagiate. Altresì si è avviato una prima discussione sulle grandi opere strategiche che dovrebbero trovare terreno di confronto comune tra maggioranza, opposizione, parti sociali, amministrazioni locali, a partire dall’intero tracciato della Ss 106 e della ferrovia Jonica. Occorre creare sinergie scevre da ogni pregiudiziale ideologica e da municipalismi che non servono su grandi opere strategiche nazionali che insistono su grandi corridoi internazionali e mettono in sicurezza i cittadini. Nei prossimi giorni partiranno dei confronti specifici e di merito su tali questioni.