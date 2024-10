«A nome mio e della comunità democratica calabrese, esprimo vicinanza e solidarietà a Ermanno Cennamo, che con una lunga nota ha annunciato le dimissioni da sindaco di Cetraro, parlando di insulti, accuse e tradimenti politici subiti». Lo dichiara il senatore Nicola Irto, segretario del Partito democratico della Calabria, in un comunicato stampa. «Mi hanno colpito molto – prosegue il parlamentare dem – i termini e i contenuti di questa uscita pubblica. L’amministrazione comunale di Cetraro stava occupandosi del bene comune con impegno, onestà, equilibrio; senza rumore, clamore, ostilità. Forse per questo ha dato fastidio. Oggi in politica si vedono spesso attacchi personali, polemiche sterili che – avverte il senatore del Pd – talvolta superano ogni limite di linguaggio, tono, pertinenza. Urla, di solito, chi non ha argomenti e non intende dedicarsi ai problemi veri, affrontarli con responsabilità, coraggio, trasparenza». «Resto dalla parte dei sindaci, che ogni giorno affrontano molte difficoltà e sono il primo riferimento dei cittadini. Sono convinto che non passerà nel silenzio il gesto di Cennamo, che ha compiuto un passo indietro per amore della propria comunità, per marcare – conclude Irto – la differenza personale di metodo, stile, visione».