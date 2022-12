RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Mi chiamo Emilio Allevato vi volevo fare presente che sono un ragazzo con problemi di Diabete e sono seguito in ambulatorio Diabetologico all’ospedale di Cetraro,in particolare mi hanno riscontrato a Febbraio di quest’anno una malattia rara che si chiama fenomeno di Raynoud,che dal 13 Dicembre al 9 Gennaio viene sospeso l’ambulatorio di Diabetologia. A questo ospedale fanno riferimento tantissimi pazienti che in questi giorni in cui mi sono sottoposto a terapia infusionale ripetutamente giungono pazienti”disperati”per la scadenza dei piani terapeutici che non sanno a quale Diabetologo fare riferimento in quanto non vi sono posti disponibili su tutta la costa, allora mi domando come mai all’ospedale di Cetraro viene sospeso tale servizio per carenza di personale medico e a Paola no? In quanto il responsabile e’ lo stesso dei due presidi e i medici che vi prestano servizio sono gli stessi,a differenza che a Cetraro l’ambulatorio e’ funzionante solo il Lunedì durante tutto l’anno,per tale motivo non sarebbe opportuneo tenerlo operativo anziché sospenderlo per un mese e garantire almeno i bisogni primari dei pazienti affetti da questa patologia, che crea disagi non indifferenti in attesa di una vostra risposta porgo cordiali saluti.