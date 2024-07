Cultura, spettacoli, arte, animazione, convivialità. Certe notti Siderno dà il meglio di sé, con un calendario estivo ricchissimo di eventi in tutte le zone della città. L’estate sotto le stelle è stata concepita per intercettare i gusti e le aspettative di un pubblico sempre più vasto. Perché Siderno va goduta a tutte le ore.

E proprio le stelle saranno al centro della seconda serata di osservazione astronomica sul lungomare (area ex pastificio Cataldo) a cura della Società Astronomica Italiana martedì 13 agosto.

Ovviamente, non mancheranno gli eventi storicizzati, che quest’anno si arricchiranno di piacevoli novità.

L’attesissimo Festival del Mare “Immersi nel Blu” avrà luogo nella pittoresca cornice del rione Sbarre dal 26 al 28 luglio; dal 16 al 18 agosto Siderno vivrà le tre “Notti dei folli” in via Cristoforo Colombo (meglio nota come la “via Marina”) con momenti di spettacolo, artisti di strada, concerti e mercatini dell’artigianato che andranno ad arricchire la proposta gastronomica dell’International Street Food. L’estemporanea di arte dedicata al Maestro Giuseppe Correale si terrà il 23 e 24 agosto nella zona sud del lungomare, tra il parco giochi e l’area fitness, mentre i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Portosalvo dal 4 all’8 settembre si concluderanno col concerto in piazza di Alex Britti.

Sono gli eventi di punta organizzati dall’Amministrazione Comunale che ha anche sostenuto fattivamente una miriade di iniziative promosse da comitati e associazioni che operano in città.

In primis nella cultura, con decine di incontri con l’autore e soprattutto la seconda edizione del Festival del Libro e del Fumetto che avrà luogo a Siderno Superiore dal 3 al 4 agosto. Dal 27 luglio al 2 agosto nel giardino della biblioteca comunale si terrà la rassegna “Sette libri per Sette sere”, mentre nella stessa sede l’8 e 9 agosto avrà luogo la mostra itinerante di pittura, scultura e fotografia. Il poeta Salvatore Filocamo verrà celebrato il 17 agosto in piazza San Nicola a Siderno Superiore, e il 28 agosto all’anfiteatro del borgo antico poesia, musica e fotografia animeranno la kermesse “Siderno e i suoi poeti”. Il 3 settembre un’intera giornata verrà dedicata all’estemporanea di pittura. Un mese di lettura drammatizzata dal 10 settembre al 10 ottobre mentre al rione Sbarre il 14 settembre si leggeranno tanti libri nel Blu e il 15 settembre animazione, lettura e danza caratterizzeranno la manifestazione “Le favole e il vento”. E il 31 agosto davanti al Monumento al Marinaio andrà in scena lo spettacolo teatrale “Le false promesse…”.

E se magari ci si lascerà andare a qualche peccato di gola nelle manifestazioni enogastronomiche, basterà frequentare la seconda edizione del “Fitness Week & Street Fit” in programma dal 29 luglio al 4 agosto per rimettersi in forma. Già, perché a Siderno gli eventi sportivi sono di prim’ordine. La danza sarà protagonista anche in piazza dell’Emigrante il 10 agosto e il 14 agosto in piazza Portosalvo, mentre i vespisti saranno accolti il 14 settembre per la seconda edizione del Vespatour Calabria. L’8^ edizione del torneo di tennis femminile “Città di Siderno” si terrà al Tennis Club dal 28 luglio al 4 agosto.

Ovviamente, la Città è pronta a essere vissuta al meglio in ogni angolazione, con le sue manifestazioni negli angoli più vivaci. Dalla sagra di prodotti tipici “‘A ricogghjuta paisana” del 6 agosto in piazza San Nicola a Siderno Superiore alla “Zeppolata” del 9 agosto in piazza Cavone, dalla Festa dell’Emigrante dell’11 agosto a Donisi alla Festa del Turista il 13 agosto in piazza Portosalvo a “Mirto in piazza” col concerto degli EtnoSound del 17 agosto.

Senza dimenticare i festeggiamenti in onore di Santa Maria dell’Arco dal 10 al 12 agosto a Siderno Superiore, e di San Michele Arcangelo il 29 settembre.