Grande successo per la cerimonia di inaugurazione dell’anno scolastico e dell’attività convittuale 2022-2023 dell’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” di Palmi svoltasi giovedì 29 settembre. Erano presenti il dirigente scolastico dr. Domenico Pirrotta – il quale ha evidenziato l’importanza della ricaduta degli eventi scolastici sul territorio e la loro valenza formativa per le nuove generazioni -, docenti e gruppi di allievi dei vari plessi dell’Istituto. Sono intervenuti il sindaco della città avv. Giuseppe Ranuccio che ha espresso la disponibilità dell’Amministrazione Comunale e la vicinanza dell’Ente alla Comunità Scolastica, la vice sindaco dott.ssa Solidea Schipilliti assessore alla Pubblica Istruzione, il presidente del Consiglio d’Istituto Giuseppe Trimarchi, il rappresentante della Consulta Provinciale degli Studenti Antonino Gabriele Cedro, il parroco della Parrocchia Santa Famiglia di Palmi Don Giuseppe Sofrà, la collaboratrice della dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale “Zagari-Milone” prof.ssa Pina Cuzzupoli, la collaboratrice del dirigente dell’Istituto Comprensivo Statale “San Francesco” prof.ssa Vincenza Spatola, una rappresentanza del Comando dei Carabinieri di Palmi, il presidente della Confederazione Italiana Agricoltori Calabria Sud – Reggio Calabria dr. Salvatore Borruto, il direttore della Federazione Provinciale Coldiretti -Reggio Calabria dr. Pietro Sirianni. In chiusura significativo è stato il discorso della docente in pensione prof.ssa Carmela Mauro che ha operato per oltre vent’anni nell’Istituto.

Dopo una benaugurante sosta presso l’aula magna dove si sono avvicendati interessanti interventi del dirigente scolastico, delle autorità civili e religiose, dei rappresentanti delle scuole medie comunali e delle associazioni di settore, l’evento si è concluso nella mensa della scuola, nella quale è stato offerto un rinfresco preparato dai bravissimi allievi frequentanti l’Istituto Professionale con indirizzo enogastronomico. Per l’inaugurazione dell’attività convittuale il sindaco e l’assessore hanno visitato i locali del Convitto che a partire da lunedì 3 ottobre 2022 ospiteranno gli studenti non residenti.

L’Istituto, che ha sempre rappresentato un fiore all’occhiello nel settore educativo del territorio, si distingue per le numerose possibilità di scelta delle attività didattico-organizzative volte a facilitare quello che sarà il percorso lavorativo di ciascun allievo. L’offerta formativa è infatti ampia e con una vasta gamma di indirizzi di studio: Liceo Linguistico e linguistico ESABAC, Liceo delle Scienze Umane, Liceo quadriennale sperimentale con indirizzo economico sociale, Istituto Tecnico Agrario, Istituto Tecnico Economico con indirizzo amministrazione, finanza e marketing, Istituto Tecnico Economico con indirizzo turismo, Istituto Professionale Industria e Artigianato, Istituto Professionale di Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, Corso Sede Carceraria indirizzo Istituto Professionale Industria e Artigianato. In forte crescita i corsi serali per gli adulti, 150 iscritti nell’anno scolastico corrente, che offrono tre settori di istruzione: manutenzione e assistenza tecnica, enogastronomia e ospitalità alberghiera, professionale per l’agricoltura.

“La cerimonia rappresenta una tappa fondamentale per festeggiare l’avvio di un nuovo anno scolastico proficuo e la cornice del Convitto assume un valore culturale e simbolico per una ripartenza dopo l’emergenza sanitaria che ha rallentato i processi formativi. L’interesse e l’entusiasmo emersi nel corso dell’evento sono la prova del desiderio di mettersi in gioco, unendo le forze per la crescita ed il benessere degli studenti”, ha affermato il dirigente dr. Domenico Pirrotta, il quale ha ringraziato gli ospiti presenti, i docenti, gli allievi (in particolare quelli dell’Enogastronomico) e il personale Ata che, con professionalità e competenza, ha collaborato per l’ottima riuscita della manifestazione.