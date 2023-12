Cerimonia di premiazione “ Medaglie sotto L’ Albero”

Il 22 Dicembre presso la Scuola dello Sport di Reggio Calabria si è svolta la Cerimonia di Premiazione “ Medaglie sotto l’Albero”. L’evento presentato da Laura Quartuccio, organizzato dalla Società Sportiva Calabria in collaborazione con la Federazione Sport Rotellistici Calabria e con il patrocinio del C.O.NI. Calabria, della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Comune di Reggio Calabria, ha voluto valorizzare le eccellenze sportive del pattinaggio reggino, che quest’anno hanno portato la città di Reggio Calabria non solo ad essere presente sul gradino più alto del podio nella disciplina del pattinaggio artistico specialità SOLO DANCE, ma anche a coronare un’impresa eroica. Questi atleti reggini hanno conquistato tutti i primi posti e quindi 5 titoli di Campione d’Italia, su 5 disponibili e nella categoria Nazionale D perfino un podio completo, cioè PRIMO, SECONDO e TERZO posto.

A questa importante premiazione, che non è stata solo sportiva, ma anche educativa, sociale e culturale, sono intervenuti

Il Vicesindaco della citta Metropolitana di RC : Avv. Carmelo Versace;

Il Vicesindaco della citta di RC : Dott. Paolo Brunetti ;

Il Consigliere Comunale con delega allo sport Dott. Giovanni Latella;

il Presidente del C.O.N.I. Calabria: Avv. Maurizio Condipodero, che rappresenta la massima autorità regionale nello sport, assieme al Delegato della FISR Calabria : Dr.ssa Marisa Lanucara. La loro presenza ha amplificato il valore dell’impresa e della territorialità.

Il Presidente Condipodero da sempre vicino al mondo del pattinaggio artistico si è commosso ricordando le figure di Marisa Castagna e Pino Labate (promotori del pattinaggio artistico reggino ) evidenziando il percorso in continua ascesa che la Società Sportiva Calabria ha compiuto.

Il Vicesindaco Versace, che ormai da anni segue le imprese sportive dei pattinatori reggini, ben consapevole di una squadra che è orgoglio reggino, ha puntato l’attenzione sulle strutture sportive da dedicare al pattinaggio artistico. A concludere gli interventi, il discorso toccante del Vicesindaco Paolo Brunetti sui giovani, sugli sportivi e sui genitori, che spesso, per affetto o per paura, danno tutto e subito ai propri figli e ciò ha prodotto una generazione di ragazzi che non sanno perdere, gap che lo sport cerca di colmare, insegnando che dalle sconfitte si impara e si cresce più che dalle vittorie.

Al fine di conferire il giusto valore educativo all’impegno profuso da questi ragazzi sono stati ospiti i Dirigenti e professori degli Istituti Scolastici di alcuni degli atleti premiati, tra i quali il Dirigente del Liceo Scientifico “A. Volta” : dr.ssa Maria Rosa Monterosso; la professoressa Daniela Manganaro del Liceo Classico Tommaso Campanella; le professoresse Rosa Diano ed Antonella Boz del Convitto Statale Tommaso Campanella; il prof. Pasquale Ocello per il Liceo Scientifico “ L. Da Vinci”-

Lo Sport e la Scuola, un tempo distanti, oggi finalmente si vedono complici ed alleati per puntare ad una formazione completa della personalità degli atleti.

Sono stati quindi premiati le atlete e gli atleti reggini della S.S. Calabria , che in occasione dei Campionati Nazionali di pattinaggio artistico, svoltisi a Montesilvano, Piancavallo , Misano Adriatico e Montichiari ,hanno conquistato prestigiose posizioni.

Francesca Musolino; Carlotta e Clarissa Panzera; Emma Corigliano, hanno contribuito con il loro punteggio alla conquista del titolo di Squadra Campione d’Italia 2023 ; Federica Libri unica pattinatrice che rappresenta la nostra regione nella cat. Seniores. Ad un passo dal podio abbiamo: Giulia Iaria , 4° classificata categoria Allievi Div. Naz, con il suo pattinaggio romantico; Martina Gattuso, 5 ° classificata cat. Div. Naz. D ed unica atleta ad aver vinto per ben due anni il titolo di campionessa Italiana (anni 2017 e 2021). Ed ancora, la sciccosa ed elegante Ilaria Latella 7° classificata cat. Div. Naz. C; Maria Emilia Zagarella, 3° classificata Trofeo nazionale Filippini Dall’Acqua solo dance; continuiamo con l’atleta più piccolo Giulio Neri, 2° classificato al Trofeo delle Regioni cat. Esordienti A; Marianna Manti, un concentrato di tecnica e talento, 3° classificata ai Campionati Italiani cat. Div. Naz. C.. Marianna è stata premiata anche per un guinness record, unica atleta ad aver conquistato il podio per 3 anni consecutivi ( 2021, 2022, 2023); Anita Ferraro, atleta dallo sguardo fiero e sicuro è stata premiata per aver vinto la medaglia d’oro al Trofeo Filippini Dall’Acqua di solo dance e la medaglia d’argento ai Campionati Italiani cat. Div. Naz. D. Ed ancora, Alessandra Nocera, dotata di un’innata grazia stilistica, dopo aver conquistato la medaglia d’oro ai Camp Italiani del 2021, ritorna sul podio conquistando la medaglia d’argento, Vicecampionessa Italiana cat. Div. Naz. A ; Maria Antonietta Ferraro, 2° classificata al Trofeo Nazionale Filippini Dall’Acqua solo dance, medaglia di bronzo ai Campionati Italiani cat. Div. Naz. D e premiata come unica atleta calabrese che detiene il maggior numero di finali, di campionati Italiani, consecutive (6): ( 2017,2018,2019,2021,2022,2023), un record!. Il 2020 non c’è solo perché a causa della pandemia non si sono svolti i campionati.

A completare il meraviglioso palmares reggino della Società Sportiva Calabria, le prestigiose 5 medaglie d’oro: al suo debutto al Campionato Italiano, superando ben 56 atlete, si afferma Campionessa Italiana Athena Saraceno, categoria Allievi Div. Nazionale ;determinazione e coraggio le carte vincenti di Martina Camilla Felicissimo Campionessa Italiana cat. Div. Nazionale A; se parliamo di grazia, buon gusto e classe, parliamo di Gabriella Abbagnara, Campionessa Italiana 2023 , cat. Diov. Naz. C; proseguiamo con Laura Surace , sempre sorridente, travolgente, quando la testa ed il cuore la spingono verso un obbiettivo quello non sarà più per lei insuperabile, Campionessa italiana 2023 cat. Div. Naz. D; ed in fine quando scende lei in pista è impossibile non notarla , brilla per eleganza e finezza, Deva Meduri, Campionessa D’Italia 2023 cat. Div. Naz. B . Questi i meravigliosi atleti reggini che hanno portato la Società Sportiva Calabria e la nostra Città a raggiungere il gradino più alto del podio.