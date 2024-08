Centro Polifunzionale di Tre Mulini e “Accoglienza Sicura”, il gruppo consiliare R.E.D chiede di essere discusso in consiglio comunale

Città di Reggio Calabria

GRUPPO CONSILIARE R.E.D.

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ALL’UFFICIO GIUNTA E CONSIGLIO

Loro sede

Gentile Presidente,

ti scrivo in relazione alla necessità di portare in discussione per il prossimo consiglio comunale la mozione da me presentata e votata in Commissione denominata “Accoglienza Sicura” e che in uno degli ultimi consigli comunali è stata rinviata per degli approfondimenti del caso e l’interrogazione sul Centro Polifunzionale di Tre Mulini.

Ti chiederei inoltre di poter sollecitare la commissione con delega allo Sport a riprendere la discussione relativa alla modifica del regolamento sugli impianti sportivi che di fatto si è arenata nonostante tale modifica regolamentare andrebbe ad aggiornare e rivoluzionare in meglio l’impostazione regolamentare ad oggi esistente.

Avevo chiesto altresì copia di alcuni verbali che ancora non mi sono stati trasmessi.

Attendo vostre ed auguro un felice ferragosto.

Avv Antonino Castorina

Consigliere Comunale Gruppo R.E.D.