Al Centro dialisi di Taurianova c’è la protesta degli infermieri per carenza di personale. Gli operatori sanitari sono sul piede di guerra e minacciano di incrociare le braccia. Ormai-la-misura-è-colma!

Il Personale infermieristico, in servizio presso la dialisi di Taurianova, viste le gravi carenze strutturali, organizzative e soprattutto di personale che si registrano attualmente al “Centro”, minaccia di incrociare le braccia e scendere in strada per manifestare con forza e coraggio al fine di porre all’attenzione dei vertici aziendali dell’ASP di Reggio Calabria la difficile situazione che vivono da mesi e che rischia di pregiudicare il mantenimento dei livelli minimi di assistenza.

“Vogliamo garantire ai nostri ammalati un’assistenza di qualità e per fare questo abbiamo bisogno di carichi di lavoro meno pesanti, di una regolare rotazione dei turni di servizio e delle reperibilità e, soprattutto, un corretto rapporto infermiere/pazienti, consapevoli del fatto che migliorare le nostre condizioni di lavoro significherebbe garantire sicurezza agli Utenti e agli operatori stessi”.

Attualmente, il Centro Dialisi, ha in trattamento dialitico 55 pazienti affetti da insufficienza renale cronica con almeno altri 10 pazienti, in procinto di avviarsi al trattamento dialitico, a fronte di 14 posti letto, più 2 di emergenza ed un ridotto organico composto da numero 10 infermieri, di questi alcuni presentano limitazioni, altri sono in possesso dei benefici concessi, ai sensi della legge 104, il tutto dà il rapporto pazienti/infermieri di 5,5.

Tali condizioni contrastano gravemente con le linee guida suggerite dalla SIN – Società Italiana di Nefrologia che stabilisce, invece, un rapporto di 3,3.

A ciò, come se non bastasse, si aggiunge, oltre all’ulteriore carico di lavoro, visto che molto spesso bisogna rispondere alle chiamate, in urgenza, che provengono dal nuovo servizio PIND – Pronto Intervento Nefro/Dialitico – avviato, da poco, presso l’Ospedale di Polistena, anche, i numerosi interventi per trattamenti dialitici a pazienti risultati positivi al Covid, che vengono effettuati in sede fuori turno e in reperibilità.

Pertanto, per l’ingravescente ed insostenibile condizione in cui siamo costretti a lavorare, motivo per cui hanno prevalso sentimenti di frustrazione e di sfiducia, i sempre crescenti carichi di lavoro e di orari cui siamo sottoposti e che non sarebbero adeguati alla nostra delicata mansione; un clima interno fortemente demotivato e frustrante, nonché, sfiduciato visto che, trova sempre più spazio un “modus operandi”, caratterizzato da atteggiamenti riluttanti a recepire le nostre legittime rivendicazioni, quando opponiamo resistenza alla richiesta di maggiori sacrifici per l’arruolamento di ulteriori pazienti nefropatici oltre il limite consentito, siamo giunti alla ferma convinzione che, se si vogliono offrire risposte positive in termini di prestazioni sanitarie di “qualità e non di quantità”, è necessario integrare il personale che manca. Non ci sono altre soluzioni per uscire dal buio del tunnel in cui, nostro malgrado, siamo finiti.

Si è persa la pazienza, e giunti alla determinazione di dire basta: “vogliano condizioni di lavoro rassicuranti non solo per noi operatori, ma soprattutto per la dignità dei malati utenti”; vogliamo uscire, mediante un continuo e proficuo aggiornamento professionale, da una fase di oscurantismo, visto che da anni immemori nessuno di noi infermieri ha potuto partecipare a congressi, corsi di aggiornamento, e quant’altro considerato il poco tempo disponibile a causa di estenuanti e indefiniti turni di lavoro.

Per di più, la difficoltà o addirittura l’impossibilità ad usufruire degli istituti contrattuali, quali: ferie – molti di noi infermieri abbiamo accumulato, per esigenze di servizio, più di 70 giorni – recuperi, permessi, congedi, necessari per il ripristino di un normale stato psico-fisico, sfociate tutte, purtroppo, anche con gravi conseguenze sulla sfera personale di alcuni di noi, con conclamate situazioni di Burn-out, rende ancora più incomprensibile la mancanza di azioni correttive da parte della direzione aziendale.

Siamo diventati infermieri senza speranza, senza fiducia nel futuro e soprattutto abbiamo perso quel “senso di appartenenza”, vero leitmotiv, che ha portato, negli ultimi decenni, il Centro Dialisi di Taurianova a diventare punto di riferimento Nefro-Dialitico dell’intero comprensorio pianigiano, oggi lasciato solo, emarginato, nonché agonizzante.

DIFFIDIAMO

per la sua competenza, il responsabile gestionale del Centro dialisi di Taurianova, dott. Vincenzo Bruzzese, di “arruolare” altri pazienti fino a quando l’organico non verrà adeguatamente integrato, e per l’altro, il Commissario straordinario dell’ASP, ad intervenire nell’immediato al fine di ripristinare la dotazione di personale sufficiente, secondo normativa, a garanzia del mantenimento sia del rapporto di 3,3 pazienti per ogni unità infermieristica e sia per l’adeguarsi ai L. E. A. – Livelli Essenziali di Assistenza.

Le criticità del Centro dialisi di Taurianova, così ampiamente rappresentate e sfociate nella nostra proclamazione dello stato di agitazione, sono meritevoli di essere affrontate e risolte in via definitiva e nel breve tempo possibile. In caso contrario, ci riserviamo il diritto di agire nei modi e nei termini ritenuti più opportuni a salvaguardia e tutela della dignità e della salute degli operatori e degli utenti, anche con azioni di pubblica denuncia, riguardo al comportamento irresponsabile tenuto da codesta Amministrazione.

dr. Giacomo Alviano, I. P. , Portavoce degli infermieri del Centro Dialisi di Taurianova