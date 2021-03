Centro dialisi Taurianova, il grido di allarme di Pasquale Mercuri: “Un infermiere continua a provocare persone malate e inermi”

Con estremo rammarico, questo comitato deve occuparsi ancora una volta di fatti di intolleranza da parte di un infermiere, in particolare nei confronti di pazienti in trattamento emodialitico.

I fatti, molto gravi, sono episodi sporadici ma si ripresentano sistematicamente, turbando la dignità e l’integrità fisica dei pazienti mettendo in grave crisi le sue già precarie condizioni fisiche ed intellettive. Episodi di intolleranza da parte sempre dello stesso infermiere si ripetono ormai da lungo tempo a causa della gravità dei fatti che hanno coinvolto non solo le forze dell’ordine, ma in un episodio persino la mia persona, avendo provveduto tempestivamente a segnalare verbalmente al responsabile del reparto.

Vista la gravità dei fatti, chiedo di essere ascoltato da chi di competenza per mettere fine a queste ormai intolleranti atti di prevaricazione e MOBBING, per far tornare un clima disteso e tranquillo come si addice ad un reparto di Ospedale.

Comunico, inoltre, che se il comitato non sarà ascoltato in URGENZA, entro 5 cinque giorni, nostro malgrado saremo costretti a rivolgerci alle autorità giudiziarie.

A NOME E PER CONTO DEL COMITATO

il responsabile del comitato, Pasquale Mercuri