Gioventù Nazionale Rosarno chiede chiarimenti al governatore facente

funzione Spirlì e al commissario della sanità Guido Longo, riguardo i

ritardi nei centri vaccinali presenti sulla Piana di Rosarno-Gioia Tauro. La

situazione si sta facendo insostenibile, da settimane vengono rinviate le

inoculazioni, facendo finire la Calabria ultima nella graduatoria italiana

per somministrazioni di vaccini, tutto ciò senza apparenti motivazioni,

facendo credere che forse qualcuno è rimasto impreparato su uno dei

temi di maggior importanza, fondamentale per il ritorno alla normalità

tanto desiderata da tutti noi. Pretendiamo che tutto ciò si risolva al più

presto e che si riprenda in maniera spedita, in modo tale da mettere fine

ai disagi creati da questi inspiegabili ritardi. Noi calabresi meritiamo una

guida forte che metta al primo posto gli interessi della nostra terra,

pensando meno alle propagande televisive, e che raddoppi il proprio

lavoro iniziando a mettere fine a questi problemi che si stanno creando,

facendo ripartire la Calabria.

Francesco Pellicanò e Andrea Barbaro (Coordinatori Gioventù Nazionale

Rosarno).