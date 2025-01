Centrale del Mercure, il Pd Calabria all’attacco: “Faglia nel centrodestra, governo sconfessa Occhiuto e Calderoli scarica su Pichetto Fratin. Idillio alla fine”

«Le divisioni e lo scaricabarile nel centrodestra sono il sintomo di un cortocircuito interno destinato a diventare incendio. Sulla centrale del Mercure, è singolare che il ministro leghista Calderoli abbia accusato il titolare del ministero dell’Ambiente, il forzista Pichetto Fratin, d’aver chiesto l’impugnazione della legge regionale, sposata dal presidente della Regione Calabria, con cui si vorrebbe chiudere quell’impianto situato nel Parco nazionale del Pollino». Così, in una nota, i dem calabresi sottolineano «una vera e propria faglia nel centrodestra a proposito della centrale a biomasse del Mercure, che il presidente della Regione non vuole affatto, al contrario del governo nazionale che, con quell’impugnazione, l’ha di fatto sconfessato ma non sa ammetterlo e prova a nascondersi». «Calderoli si prepara ad ammansire ancora una volta Occhiuto sull’autonomia differenziata? Queste contraddizioni plateali confermano che sta finendo l’idillio tra il presidente della Regione e la sua maggioranza, tra lui e l’esecutivo Meloni. Sulla vicenda, il centrodestra calabrese – conclude il Pd Calabria – resta ancora attonito, spiazzato e purtroppo debole».